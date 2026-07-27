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ВСУ ударили по центру для бездомных в Ростове-на-Дону

Центр для лиц без определенного места жительства пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на Ростов-на-Дону, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Центр для лиц без определенного места жительства пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на Ростов-на-Дону, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

В момент удара в здании находилось 43 проживающих и 3 сотрудника, среди них пострадавших нет, центр продолжил штатную работу, поделился подробностями он.

Слюсарь также проинформировал, что при падении обломков украинских беспилотников в областном центре повреждения получили 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, 5 автомобилей, кафе и склады. Спасатели ликвидировали пожар площадью 400 квадратных метров, который возник на территории складских помещений.

Администрация Ростова-на-Дону, как подчеркнул губернатор, приняла решение ввести режим ЧС в границах поврежденных домов. Сотрудники правоохранительных органов оцепили пострадавшие участки.

27 июля Слюсарь сообщил, что в Ростовской области погибли 2 человека, еще 8 пострадали. Наряду с Ростовом-на-Дону и Таганрогом, атаки были зафиксированы в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах области. На месте медики оказали помощь 2 раненым, еще 6 человек были доставлены в больницы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с серьезными ожогами и переломами.

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