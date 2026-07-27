ВСУ ударили по центру для бездомных в Ростове-на-Дону

27 июля Слюсарь сообщил, что в Ростовской области погибли 2 человека, еще 8 пострадали. Наряду с Ростовом-на-Дону и Таганрогом, атаки были зафиксированы в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах области. На месте медики оказали помощь 2 раненым, еще 6 человек были доставлены в больницы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с серьезными ожогами и переломами.