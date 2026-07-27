В Сочи в ДТП с внедорожником погибли пять членов семьи, еще трое детей ранены

Пять человек погибли и еще трое несовершеннолетних получили ранения в результате ДТП на дублере Курортного проспекта в Сочи. Пострадавшие дети доставлены в медучреждение, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Авария произошла вечером 26 июля. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не выбрал безопасный скоростной режим на мокром участке дороги, потерял управление и допустил наезд на бетонное ограждение.
В результате удара на месте скончались сам водитель, его 40-летняя супруга и трое несовершеннолетних детей. Еще трое детей, находившихся в салоне внедорожника, выжили и с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура города Сочи взяла под контроль ход и результаты расследования.