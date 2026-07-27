В Сочи в ДТП с внедорожником погибли пять членов семьи, еще трое детей ранены

Пять человек погибли и трое несовершеннолетних госпитализированы в результате аварии на дублере Курортного проспекта в Сочи. Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в бетонную стену. Полиция возбудила уголовное дело.