В Ачинске свадебное торжество закончилось убийством

По словам вдовы погибшего Юлии Юхнович, свадебное празднование подходило к концу. Гости собирали вещи, когда один из друзей семьи поссорился с женой. Муж Юлии пошёл помирить их, но у компании, праздновавшей юбилей, вспыхнул конфликт. Неизвестный мужчина ударил друга семьи в лицо, а затем, выхватив нож, нанёс смертельный удар супругу Юлии в грудь. Ножевые ранения задели сердце и лёгкое.