В Ачинске свадебное торжество закончилось убийством

В Ачинске Красноярского края свадьба закончилось трагедией — в местном кафе зарезали жениха.
ЧП произошло 10 июля в Ачинске в кафе «Уют». Две незнакомые компании — одна праздновала свадьбу, другая — юбилей — оказались в одном заведении. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку и закончился смертельным ножевым ранением.
По словам вдовы погибшего Юлии Юхнович, свадебное празднование подходило к концу. Гости собирали вещи, когда один из друзей семьи поссорился с женой. Муж Юлии пошёл помирить их, но у компании, праздновавшей юбилей, вспыхнул конфликт. Неизвестный мужчина ударил друга семьи в лицо, а затем, выхватив нож, нанёс смертельный удар супругу Юлии в грудь. Ножевые ранения задели сердце и лёгкое.
Нападавший скрылся, а между компаниями началась потасовка с использованием стульев и тарелок. Росгвардейцы, прибывшие на место, не задержали нападавшего, сославшись на отсутствие заявления. Позже он сам сдался в полицию.
Раненого доставили в больницу, затем санавиацией перевезли в Красноярск, где он скончался.
Ранее мы сообщали, что лобовое столкновение на трассе «Енисей» в Хакасии унесло жизни двух человек.