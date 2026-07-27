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Больного туберкулезом жителя Башкирии принудительно доставили на лечение

Больного туберкулезом жителя Башкирии принудительно доставили на лечение.

Источник: Башинформ

В Дюртюлях судебные принудительно госпитализировали местного жителя, страдающего туберкулезом и уклоняющегося от лечения.

Мужчина, несмотря на опасное заболевание, отказывался ложиться в стационар. Поскольку его бездействие создавало угрозу для здоровья окружающих, медицинская организация обратилась в суд. Изучив материалы, суд удовлетворил иск и обязал пациента пройти курс лечения в противотуберкулезном диспансере. Однако добровольно исполнять решение мужчина не собирался. Он не открывал дверь приставам, а во время некоторых визитов вовсе покидал квартиру и прятался в соседнем подъезде, пытаясь избежать встречи с сотрудниками.

Судебным приставам всё же удалось установить местонахождение уклоняющегося пациента. Они прибыли по месту его жительства и сопроводили мужчину в специализированное медицинское учреждение для прохождения необходимого лечения.

Ранее аналогичная история произошла в Уфе, где в противотуберкулезный диспансер доставили местную жительницу, уклонявшуюся от лечения.