Штурмовик Алексей Сокирко из Ангарска героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли из зоны специальной военной операции. Во время выполнения боевого задания героически погиб Алексей Сокирко. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Осинского муниципального района.
— Военнослужащий родился в Ангарске, после окончания восьми классов устроился разнорабочим, трудился в различных организациях. В сентябре 2024 вместе с супругой перебрался жить в Осу, — рассказывают в администрации.
«За ленточку» отправился в марте 2026 после подписания контракта с Министерством обороны РФ. Жизнь штурмовика с позывным «Сакира» трагически оборвалась на 45-м году жизни.