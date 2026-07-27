Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовик Алексей Сокирко из Ангарска героически погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 44 года.

Источник: Соцсети

Скорбные вести пришли из зоны специальной военной операции. Во время выполнения боевого задания героически погиб Алексей Сокирко. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Осинского муниципального района.

— Военнослужащий родился в Ангарске, после окончания восьми классов устроился разнорабочим, трудился в различных организациях. В сентябре 2024 вместе с супругой перебрался жить в Осу, — рассказывают в администрации.

«За ленточку» отправился в марте 2026 после подписания контракта с Министерством обороны РФ. Жизнь штурмовика с позывным «Сакира» трагически оборвалась на 45-м году жизни.