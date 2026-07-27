В Петербурге вынесли приговор участникам схемы по обналичиванию 4,4 млрд рублей

Суд признал Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько виновными в незаконной банковской деятельности, а также в совершении незаконных валютных операций с использованием подложных документов. Рейн приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тыс. рублей. Токарев получил 5,5 года колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. рублей, Фалько — 6,5 года колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.