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Монтер получит 700 тыс. рублей из-за удара током на работе в Дзержинске

Причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация рабочего процесса и нарушение норм охраны труда — в результате мужчину ударило током.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что суд обязал компанию выплатить компенсацию сотруднику, получившему травму на рабочем месте.

Инцидент произошёл в июне прошлого года: монтёр пути выполнял работы по замене железобетонных шпал с применением крана‑манипулятора. Причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация рабочего процесса и нарушение норм охраны труда — в результате мужчина получил электротравму.

Дзержинский городской суд постановил взыскать с работодателя 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее 54-летний слесарь погиб на предприятии в Нижнем Новгороде.