Монтер получит 700 тыс. рублей из-за удара током на работе в Дзержинске

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что суд обязал компанию выплатить компенсацию сотруднику, получившему травму на рабочем месте.
Инцидент произошёл в июне прошлого года: монтёр пути выполнял работы по замене железобетонных шпал с применением крана‑манипулятора. Причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация рабочего процесса и нарушение норм охраны труда — в результате мужчина получил электротравму.
Дзержинский городской суд постановил взыскать с работодателя 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Ранее 54-летний слесарь погиб на предприятии в Нижнем Новгороде.