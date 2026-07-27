Монтер получит 700 тыс. рублей из-за удара током на работе в Дзержинске

Инцидент произошёл в июне прошлого года: монтёр пути выполнял работы по замене железобетонных шпал с применением крана‑манипулятора. Причиной несчастного случая стала ненадлежащая организация рабочего процесса и нарушение норм охраны труда — в результате мужчина получил электротравму.