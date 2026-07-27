Суд вынес приговор врачу, не распознавшему аппендицит у ребенка в Приангарье

Летом 2024 года в больнице Усть-Илимске 77-летняя дежурная врач приняла доставленного бригадой скорой помощи мальчика с высокой температурой. Опытный специалист связала симптомы ребенка с вирусной инфекцией, и его госпитализировали.
В дальнейшем педиатр не уделила должного внимания жалобам на ухудшение состояния больного, не назначала консультацию хирурга, чтобы исключить аппендицит, хотя анализы свидетельствовали об остром воспалительном процессе.
«Медицинская документация велась формально, с пропусками осмотров. Подсудимая заранее подготовила выписной эпикриз», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Когда пациента осмотрели другие врачи, выяснилось, что требуется экстренная операция. После нее мальчик попал в реанимацию. Затем возникла необходимость в повторном хирургическом вмешательстве.
Дефект в работе педиатра привел к осложнению, тяжесть вреда здоровью пациента подтвердили эксперты. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Учитывая общественную опасность преступления, а также данные о личности врача, которая имеет награды и положительные характеристики, суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.