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Суд вынес приговор врачу, не распознавшему аппендицит у ребенка в Приангарье

В Иркутской области педиатр, имеющая высокие профессиональные награды, поставила маленькому пациенту неверный диагноз, формально отнеслась к исполнению обязанностей, и это привело к тяжелым последствиям для здоровья ребенка. Суд вынес медработнице приговор.

Источник: Российская газета

Летом 2024 года в больнице Усть-Илимске 77-летняя дежурная врач приняла доставленного бригадой скорой помощи мальчика с высокой температурой. Опытный специалист связала симптомы ребенка с вирусной инфекцией, и его госпитализировали.

В дальнейшем педиатр не уделила должного внимания жалобам на ухудшение состояния больного, не назначала консультацию хирурга, чтобы исключить аппендицит, хотя анализы свидетельствовали об остром воспалительном процессе.

«Медицинская документация велась формально, с пропусками осмотров. Подсудимая заранее подготовила выписной эпикриз», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Когда пациента осмотрели другие врачи, выяснилось, что требуется экстренная операция. После нее мальчик попал в реанимацию. Затем возникла необходимость в повторном хирургическом вмешательстве.

Дефект в работе педиатра привел к осложнению, тяжесть вреда здоровью пациента подтвердили эксперты. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Учитывая общественную опасность преступления, а также данные о личности врача, которая имеет награды и положительные характеристики, суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.