Обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани выступили с последним словом

Арам Татосян, напротив, признал участие в преступлении и выразил раскаяние. При этом он заявил, что совершил преступление под принуждением. По его словам, к моменту произошедшего он имел стабильный доход и не намеревался совершать нападения. Подсудимый попросил суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения.