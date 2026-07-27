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Следователи начали проверку после аварии с пассажирским автобусом в Лесосибирске

В Лесосибирске организована проверка по факту ДТП с участием автобуса.

Источник: Комсомольская правда

27 июля Следственный комитет начал проверку после аварии с участием автобуса в Лесосибирске Красноярского края. В пресс-службе ведомства добавили, что уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, сегодня утром на перекрестке улиц Мира и Южный проезд автобус врезался в автомобиль «Хонда». Следователи выяснили, что 57-летний водитель ПАЗа проехал на «красный».

Всего в автобусе находилось 38 пассажиров. Двое из них обратились за медицинской помощью.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Тем временем кемеровчанин, как пишет VSE42.Ru, устроил «шоу» в городе и попал под арест.