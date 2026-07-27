Следователи начали проверку после аварии с пассажирским автобусом в Лесосибирске

27 июля Следственный комитет начал проверку после аварии с участием автобуса в Лесосибирске Красноярского края. В пресс-службе ведомства добавили, что уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».