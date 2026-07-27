Свердловчанина посадили на 16 лет за производство наркотиков

Суд приговорил Антона Рынкевича к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 550 тысяч рублей. Кроме того, у мужчины конфисковали телефон и ноутбук. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.