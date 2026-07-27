Похитившая у челябинской семьи более 3 млн рублей девушка задержана в Екатеринбурге

Специалисты УБК во взаимодействии с коллегами из УМВД по Екатеринбургу задержали горожанку 2008 года. «Выяснилось, что она также ранее попала под влияние злоумышленников. В конце июня ей позвонили якобы из службы доставки маркетплейса и под предлогом подтверждения заказа выманили код из SMS. После этого аферисты, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обвинили ее в финансировании недружественных стран и потребовали передать личные сбережения. Испугавшись, она отдала им все деньги, а затем стала выполнять задания кураторов. Одним из поручений стала поездка в Челябинск, где она забрала деньги и украшения, а затем уже в родном городе взяла у девушки из Челябинска еще одну партию денег и украшений. Возбуждено уголовное дело», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.