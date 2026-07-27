СК проверяет ДТП с автобусом в Лесосибирске

В Лесосибирске следователи организовали проверку по факту ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Утром 27 июля на перекрёстке улиц Мира и Южный проезд столкнулись легковой автомобиль и автобус ПАЗ. По предварительным данным, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора.
В момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью.
На месте работают следователи СК, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют, были ли нарушены правила перевозки пассажиров.
Ранее мы сообщали, что лобовое столкновение на трассе «Енисей» в Хакасии унесло жизни двух человек.