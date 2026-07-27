Суд в Волгограде аннулировал лицензию охранного предприятия

Судебное решение от 16 июня 2026 года уже вступило в законную силу. Как следует из материалов дела, сотрудники Росгвардии выявили ряд грубых нарушений в работе компании. В декабре 2025 года охранник ООО Воронцова Н. А., не прошедший обязательную периодическую проверку на пригодность к действиям с огнестрельным оружием и спецсредствами, осуществляла охрану школы в Ижевске.