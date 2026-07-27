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Суд в Волгограде аннулировал лицензию охранного предприятия

ООО «Комфорт Юг» лишилось лицензии.

Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию на частную охранную деятельность у ООО «Комфорт Юг». Волгоградское предприятие лишилось права на работу после удовлетворения требований регионального Управления Росгвардии.

Судебное решение от 16 июня 2026 года уже вступило в законную силу. Как следует из материалов дела, сотрудники Росгвардии выявили ряд грубых нарушений в работе компании. В декабре 2025 года охранник ООО Воронцова Н. А., не прошедший обязательную периодическую проверку на пригодность к действиям с огнестрельным оружием и спецсредствами, осуществляла охрану школы в Ижевске.

Дополнительная внеплановая проверка в феврале 2026 года показала, что предприятие проигнорировало ранее выданное ему предписание и не устранило выявленные недостатки.

Эти факты стали основанием для обращения ведомства в суд с требованием о полном прекращении деятельности организации.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют факты скандальной ситуации на Мамаевом кургане.