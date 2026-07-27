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Сотрудники ГАИ помогли доставить роженицу в роддом в Казани

Доставить роженицу в родильный дом помогли мужчине сотрудники ГАИ Казани. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Мамадышском тракте водитель автомобиля Mazda обратился к экипажу ДПС в составе лейтенантов полиции Нияза Бурганова и Ильназа Залялиева. Мужчина рассказал, что в его авто находится беременная жена, у которой начались схватки.

«Будущий отец опасался не успеть вовремя добраться до больницы и попросил помощи у полицейских. Сообщив о данном обращении в дежурную часть, сотрудники сопроводили автомобиль с женщиной до родильного дома, где ей оперативно была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Новоиспеченные родители от всего сердца поблагодарили сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.