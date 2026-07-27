Сотрудники ГАИ помогли доставить роженицу в роддом в Казани

«Будущий отец опасался не успеть вовремя добраться до больницы и попросил помощи у полицейских. Сообщив о данном обращении в дежурную часть, сотрудники сопроводили автомобиль с женщиной до родильного дома, где ей оперативно была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.