Мужчина пришел в храм на проспекте Культуры помолиться и украл украшения

Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, который раньше не раз попадался на кражах. Он пришел в храм и стал молиться перед иконой. Убедившись, что вокруг больше никого нет, мужчина нагнулся поцеловать икону, вскрыл киот и забрал ювелирные изделия.