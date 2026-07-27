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На Аракульских Шиханах спасатели эвакуировали туриста с травмой ноги

Мужчину пять часов искали по лесу и сложному рельефу.

Источник: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

В Верхнеуфалейском округе в районе Аракульских Шиханов спасатели эвакуировали туриста. Мужчина не смог самостоятельно продолжить путь из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели Кыштымского отряда около пяти часов добирались до пострадавшего через лес и сложный рельеф. Мужчину нашли, а затем эвакуировали вместе с его туристической группой — около двух километров до поселка Силач, где передали бригаде скорой помощи.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что за минувшие выходные в Челябинской области на воде погибло три человека.