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Житель Краснодарского края осужден на три года за смертельное ДТП в Крыму

Авария произошла в Нижнегорском районе в июле 2024 года.

Источник: прокуратура Крыма

Жителя Краснодарского края приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП в Крыму, которое привело к гибели человека. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

Авария случилась в июле 2024 года на трассе «Таврида — Джанкой» в Нижнегорском районе. Суд установил, что виновником аварии стал 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», который выехал на встречную полосу и столкнулся с «Деу Нексией». Трагедия привела к гибели водителя автомобиля «Деу».

Суд назначил виновному три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

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