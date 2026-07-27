В Башкирии «черный риелтор» обманула пенсионерку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в июле 2020 года подсудимая познакомилась с 80-летней потерпевшей, которая хотела купить квартиру. Злоумышленница сообщила потерпевшей, что нужно оформить сделку в МФЦ и убедила передать ей более полутора миллионов рублей.