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В Башкирии «черный риелтор» обманула пенсионерку

В Башкирии «черный риелтор» обманула пенсионерку.

Источник: Башинформ

Жительница Стерлитамака, прикинувшаяся риелтором и обманувшая пенсионерку, получила реальный срок.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в июле 2020 года подсудимая познакомилась с 80-летней потерпевшей, которая хотела купить квартиру. Злоумышленница сообщила потерпевшей, что нужно оформить сделку в МФЦ и убедила передать ей более полутора миллионов рублей.

Женщина пообещала использовать полученные деньги на оплату стоимости квартиры и оформление ее в собственность потерпевшей. Однако полученные деньги она использовала для приобретения квартиры для себя.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала частично.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал процессуальные издержки в сумме 220 тысяч и моральный вред в размере 600 тысяч рублей.