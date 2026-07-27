Число погибших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек

Число погибших в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. При разборе завалов поврежденного многоквартирного дома спасатели обнаружили тела еще трех жертв, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее региональные власти информировали о двух погибших в результате ночного налета — супружеской паре. Таким образом, к настоящему моменту общее число жертв возросло до пяти человек, среди погибших один ребенок.
«Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими ещё 3 человека — двое взрослых и один ребёнок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА», — сообщил глава региона.
По последним данным, ранения различной степени тяжести получили восемь жителей города, шестеро из них госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с ожогами и переломами. В Ростове-на-Дону повреждены три многоэтажных и 17 частных домов, социальное учреждение, автомобили и складские помещения, где был ликвидирован пожар на площади 400 квадратных метров.
В границах пострадавших жилых домов решением городских властей введен режим чрезвычайной ситуации, 56 эвакуированных жителей находятся в пункте временного размещения. Всего в ходе ночной атаки над Ростовской областью было уничтожено около 50 беспилотников.