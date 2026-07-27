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Тело утопленника нашли в море у берегов Сочи

В Сочи завершились поиски утонувшего в шторм мужчины: тело найдено.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи завершились двухдневные поисковые работы на диком пляже «72-й километр». Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело мужчины, который накануне ушел купаться в штормовую погоду и не смог вернуться на берег.

Сообщение о пропавшем поступило в пятницу вечером. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, дежурная смена Центрального подразделения ЮРПСО незамедлительно приступила к обследованию акватории и прибрежных сооружений. В субботу поиски были продолжены с привлечением водолазов.

Тело утонувшего было найдено на дне моря, в 130 метрах от берега. Погибшим оказался житель Ростовской области. После обнаружения тело транспортировали на сушу и передали сотрудникам следственных органов. МЧС России вновь призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде и категорически воздержаться от купания в шторм и в состоянии алкогольного опьянения.

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