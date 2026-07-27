В Перми задержали мошенников, укравших деньги у участников СВО

Мужчина и женщина подыскивали желающих заключить контракт с министерством обороны РФ. После этого они украли полтора миллиона рублей у одного из контрактников. Также преступники хотели провернуть такую же махинацию еще с одним из подписавших контракт. Однако их задержали.
Кроме того, сообщники подыскивали женщин для заключения фиктивного брака с участниками СВО, чтобы в дальнейшем получить причитавшиеся военнослужащим выплаты. Уже установлено пять таких «невест».
Сейчас мужчина арестован, а женщине выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие продолжается.