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В Перми задержали мошенников, укравших деньги у участников СВО

Полиция вместе с оперативниками управления ФСБ задержали двух преступников, укравших деньги у участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Полиция вместе с оперативниками управления ФСБ задержали двух преступников, укравших деньги у участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Мужчина и женщина подыскивали желающих заключить контракт с министерством обороны РФ. После этого они украли полтора миллиона рублей у одного из контрактников. Также преступники хотели провернуть такую же махинацию еще с одним из подписавших контракт. Однако их задержали.

Кроме того, сообщники подыскивали женщин для заключения фиктивного брака с участниками СВО, чтобы в дальнейшем получить причитавшиеся военнослужащим выплаты. Уже установлено пять таких «невест».

Сейчас мужчина арестован, а женщине выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие продолжается.