Мошенники получили от пермячки 650 тысяч рублей под предлогом замены счетчика

Жительнице Березников пообещали бесплатно заменить счетчик на электричество, но при этом она лишилась всех своих накоплений. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД РФ.
72-летней пенсионерке позвонил мужчина и сообщив, что он электрик, посулил бесплатно поменять счетчик. Для этого ей было надо передать ему код, пришедшей в СМС. Женщина так и сделала.
После этого ей пришло сообщение о взломе личной страницы на Госуслугах и телефон, куда нужно сообщать в таких случаях. Пенсионерка так и сделала: ей ответила неизвестная, представившись сотрудником портала. Мошенница дала пермячке еще один номер и велела звонить туда. Та послушалась и попала на «сотрудника ФСБ». Тот пояснил, что дело плохо, так как у него есть сведения, что пенсионерка из Березников помогает врагам России и ее за это посадят.
Растерянная женщина начала исполнять его указания. А тот велел снять все деньги со счета и показать ему по видеосвязи. Увидев купюры, мошенник сказал, что они меченые и надо их проверить, переведя на особый счет. Пенсионерка исполнила все, что ей велели, и только после этого догадалась, что ее обманули.
Она обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас идет расследование.