Мошенники получили от пермячки 650 тысяч рублей под предлогом замены счетчика

После этого ей пришло сообщение о взломе личной страницы на Госуслугах и телефон, куда нужно сообщать в таких случаях. Пенсионерка так и сделала: ей ответила неизвестная, представившись сотрудником портала. Мошенница дала пермячке еще один номер и велела звонить туда. Та послушалась и попала на «сотрудника ФСБ». Тот пояснил, что дело плохо, так как у него есть сведения, что пенсионерка из Березников помогает врагам России и ее за это посадят.