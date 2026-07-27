В Новороссийске раскрыли незаконный ввоз японских авто под видом запчастей

Сотрудники Новороссийской таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, которая нелегально импортировала иностранные автомобили. Они реализовали в России полсотни иномарок, полностью проигнорировав таможенное законодательство Евразийского экономического союза.
Как установили оперативники в ходе расследования, организатором криминальной схемы выступил житель Пермского края. Созданная им группа занималась ввозом из Японии популярных моделей иномарок, включая Lexus, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Nissan и Honda.
Машины доставлялись в страну под видом запчастей и отдельных агрегатов. Впоследствии автомобили оформлялись по поддельным документам как транспортные средства физических лиц для личного пользования. Легализованные таким образом машины продавались ничего не подозревающим покупателям в различных регионах России.
В результате махинаций государству был нанесен ущерб в особо крупном размере: общая сумма неуплаченных таможенных пошлин превысила 47,6 миллиона рублей.
«По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере организованной группой)», — сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.