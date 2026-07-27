В Новороссийске раскрыли незаконный ввоз японских авто под видом запчастей

Машины доставлялись в страну под видом запчастей и отдельных агрегатов. Впоследствии автомобили оформлялись по поддельным документам как транспортные средства физических лиц для личного пользования. Легализованные таким образом машины продавались ничего не подозревающим покупателям в различных регионах России.