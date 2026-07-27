Невеста и вдова. Жениха жестоко убили на собственной свадьбе

«Он был человеком, который всегда придет на помощь к другому. И днем, и ночью ему могли позвонить, и он всегда поможет. Всегда помогал незнакомым бабушкам. Никогда ничего плохого от него не было. И в этот раз он шел всего лишь помочь другу», — делится воспоминаниями Юлия.