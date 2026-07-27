Невеста и вдова. Жениха жестоко убили на собственной свадьбе

Свадьба обернулась трагедией в Ачинске Красноярского края. Счастливые молодожёны Юлия и Семён уже собирались ехать домой из местного кафе, когда у их гостей завязался конфликт с посетителями из соседнего зала. Жених, едва ставший мужем, попытался заступиться за друга. Однако у нападавшего оказался с собой нож, которым он нанёс смертельный удар.
Подробности трагедии krsk.aif.ru рассказала вдова погибшего Юлия Юхнович.
«Шёл всего лишь помочь».
Юлия и её супруг были вместе семь лет. Они познакомились, когда девушке исполнилось 18, а юноше — 20 лет. Молодому человеку должно было исполниться 28 лет 4 августа.
«Он был человеком, который всегда придет на помощь к другому. И днем, и ночью ему могли позвонить, и он всегда поможет. Всегда помогал незнакомым бабушкам. Никогда ничего плохого от него не было. И в этот раз он шел всего лишь помочь другу», — делится воспоминаниями Юлия.
Трагедия произошла в июле в ачинском кафе. В тот вечер в заведении находились две незнакомые компании: одна праздновала свадьбу, вторая отмечала юбилей.
Удар в сердце.
Свадебный банкет подходил к концу. Гости собирали вещи и относили их в автомобили. В этот момент один из лучших друзей семьи поссорился со своей женой. Конфликт произошел рядом с компанией, гулявшей на юбилее. Жених направился к ним, чтобы помирить пару и увести обратно.
«В этот момент его друг обратился к толпе: “Кто трогал мою женщину?”. Из другой компании выбежал мужчина и ударил его в лицо. Мой супруг заступился за него и ударил в ответ — я считаю, это естественная реакция, когда на твоего товарища нападают», — говорит вдова.
В ходе короткой стычки неизвестный выхватил нож и нанес жениху удар в грудь. Лезвие задело сердце и легкое.
Девять дней борьбы за жизнь.
Нападавший скрылся с места преступления. Между оставшимися гостями двух праздников завязалась массовая потасовка, в ход пошли стулья и тарелки. Прибывшие сотрудники Росгвардии не стали задерживать подозреваемого, сославшись на отсутствие официального заявления. Позже мужчина самостоятельно явился в полицию и сдался правоохранителям.
Тяжелораненого жениха экстренно госпитализировали в местную больницу, затем бортом санитарной авиации доставили в Красноярск. По словам Юлии, мужчина потерял очень много крови, на фоне чего у него отказали почки.
«Каждую секунду мы были рядом, ходили в церковь и молились с утра до ночи, чтобы он поправился», — рассказывает женщина.
Врачи боролись за жизнь пациента девять дней, однако спасти его не удалось. Супруг Юлии скончался в реанимации.
«Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы убийца отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье», — говорит Юлия.
Информацию о произошедшем подтвердил редакции krsk.aif.ru собственный источник, знакомый с ситуацией.
В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия от официальных комментариев отказались.
Напомним, недавно в Ачинске произошло другое шокирующее убийство — мать задушила собственную дочь и бросила тело у железнодорожной насыпи, а сама пыталась скрыться в другом городе.