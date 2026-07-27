Казахстанке, не вернувшей десятки миллионов тенге, отменили амнистию

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры, в Атырауской области бухгалтер одного из государственных учреждений совместно с руководителем организации в 2023—2024 годах присвоила свыше 88,8 млн тенге бюджетных средств.
Суд назначил ей 7 лет лишения свободы, но затем применил амнистию и сократил срок до 4 лет 8 месяцев.
Генеральная прокуратура установила, что амнистия применена незаконно.
По закону наказание за хищение в особо крупном размере может быть сокращено только при полном возмещении причиненного ущерба. Однако осужденная деньги полностью не вернула. С нее также постановлено взыскать свыше 36,8 млн тенге.
Несмотря на это, суд первой инстанции сократил наказание на одну треть, а апелляция не устранила допущенное нарушение.
По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил применение амнистии и восстановил первоначальное наказание — 7 лет лишения свободы.