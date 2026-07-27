Житель Прикамья напал с топором на бригадный автомобиль энергетиков

В Пермском крае решается вопрос о привлечении к ответственности жителя села Бырма Кунгурского округа. Мужчину подозревают в угрозе жизни и здоровью сотрудников Пермского филиала «Россети Урал».
Инцидент произошел во время планового рейда по выявлению безучетного потребления электроэнергии. Бригада службы транспорта электроэнергии Кунгурских электрических сетей проводила осмотр ввода в один из частных домов.
Имевший задолженность за электроэнергию хозяин дома нанес обухом топора повреждения бригадному автомобилю. Свои действия он сопровождал угрозами в отношении персонала электросетевой компании, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
На место происшествия прибыл наряд полиции, который привел в себя хулигана и обезопасил энергетиков от нападения.
Что интересно, Кунгурский округ является местом ежегодного фестиваля «Праздник топора». Событие наравне с «Небесной ярмаркой» является знаковым для муниципалитета. В этом году фестиваль состоится в 15−1 раз. Его проведут в течение двух дней — 31 июля и 1 августа. Организаторы обеспечат полную безопасность гостей и участников.
Два года назад на этнофестивале «Зов Пармы» произошла кровавая драма, когда между гостями произошел конфликт. Один из мужчин нанес двум оппонентам удары топором по головам.