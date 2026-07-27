Житель Прикамья напал с топором на бригадный автомобиль энергетиков

Что интересно, Кунгурский округ является местом ежегодного фестиваля «Праздник топора». Событие наравне с «Небесной ярмаркой» является знаковым для муниципалитета. В этом году фестиваль состоится в 15−1 раз. Его проведут в течение двух дней — 31 июля и 1 августа. Организаторы обеспечат полную безопасность гостей и участников.