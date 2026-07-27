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В Сарове суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за убийство брата

Убийство произошло в декабре 2025 года.

Источник: Время

Суд признал 67‑летнего жителя города Саров виновным в убийстве, сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Доказательства, собранные следователем следственного отдела ЗАТО Саров, суд счёл достаточными для вынесения приговора.

По версии следствия, в декабре 2025 года в доме на проспекте Ленина между обвиняемым и его братом возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове, затем, взяв металлическую трость, пытался задушить его, а после нанес ножевое ранение в область брюшной стенки. Пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

Суд назначил виновному наказание — 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчину признали виновным в убийстве брата в Тоншаевском округе.