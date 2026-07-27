В Сарове суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за убийство брата

По версии следствия, в декабре 2025 года в доме на проспекте Ленина между обвиняемым и его братом возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове, затем, взяв металлическую трость, пытался задушить его, а после нанес ножевое ранение в область брюшной стенки. Пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных травм.