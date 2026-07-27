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Что произошло при столкновении Belgee с лосем под Оршей

В Оршанском районе Belgee наехал на лося.

Источник: Комсомольская правда

В Оршанском районе водитель Belgee попал в ДТП с лосем. Подробности рассказали управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Жесткая авария произошла ночью 26 июля на 558 километре автодороги М-1. Недалеко от деревни Юрцево 25-летний водитель Belgee X50 на скорости сбил лося, выбежавшего на трассу.

В аварии пострадала пассажирка Belgee 1994 года рождения. Женщину с травмами госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что Совмин готовит изменения после гибели пяти и травмирования 44 белорусов в ДТП из-за одной причины.

Еще прокуратура отреагировала на происшествие с теленком со связанными копытами на солнцепеке под Лепелем.