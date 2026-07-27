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В Екатеринбурге из-за пожара из ТРЦ «Академический» эвакуировались 350 человек

В Екатеринбурге на парковке у ТРЦ «Академический» загорелась машина.

Источник: Комсомольская правда

До прибытия пожарных из торгового центра самостоятельно эвакуировались 350 человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

— В 15:39 поступило сообщение о пожаре по адресу Краснолесья 133. На парковке ТЦ «Академический» горел автомобиль на площади 1 квадрат, пожар ликвидировали в 15:45, — сообщили в ведомстве.

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