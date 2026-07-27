Лжеследователь убедил школьницу из Башкирии передать курьеру 800 тысяч рублей

Используя разные предлоги, злоумышленники убедили школьницу выполнять их требования. Сначала речь шла о получении посылки, затем аферисты стали утверждать, что родителям девушки якобы грозит уголовная ответственность. После этого они сообщили о необходимости проверить хранившиеся дома деньги.