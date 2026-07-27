«Господь забирает лучших». Флорищева пустынь скорбит по молодому настоятелю

В глубоком трауре одна из старейших православных обителей — Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь в Нижегородской области: 28 июля она простится со своим трагически погибшим настоятелем. Спустя неделю после 38-го дня рождения иеромонах Тихон (Буцын) скончался после страшного ДТП. Совсем недавно ему желали долгих лет жизни, а теперь будут отпевать в главном соборе обители — Успенском. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Скончался на месте ДТП.
Отпевание настоятеля Свято-Успенского мужского монастыря Флорищева пустынь в посёлке Фролищи, иеромонаха Тихона (Буцына) состоится 28 июля в 10 часов утра после Божественной Литургии в Успенском соборе обители. Возглавит чин отпевания епископ Выксунский и Павловский Гедеон. Об этом nn.aif.ru. сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.
По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, ДТП, в котором погиб отец Тихон, случилось на автодороге от трассы М‑7 до посёлка Фролищи. Официальная информация такова: мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, съехал с дороги и на скорости въехал в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
Судя по фото с места аварии, шансов выжить у водителя не было. От сильнейшего удара передняя часть машины была смята до неузнаваемости.
Для местных верующих эта новость стала тяжёлым ударом — ушёл человек, которого глубоко уважали многие. С прискорбием о гибели иеромонаха Тихона написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Знал его лично. Был впечатлён его добротой и человеколюбием, силой веры и убеждённостью в правильности избранного пути, — написал Глеб Никитин в личном канале МАХ. Глава региона выразил соболезнования родным и близким отца Тихона, всей братии мужского монастыря во Фролищах.
О жизненном пути так рано ушедшего иеромонаха Тихона рассказал епископ Выксунский и Павловский Гедеон. Он сообщил, что отец Тихон принял монашеский постриг 27 марта 2020 года, а с 2023 года уже нёс ответственное послушание настоятеля Свято-Успенского мужского монастыря Флорищева пустынь. «Люди искренне любили его за кротость, рассудительность и чуткое сердце», — добавил епископ Гедеон.
В социальных сетях верующие сочувствуют близким погибшего иеромонаха Тихона. Люди в шоке от трагедии в том числе потому, что совсем недавно, 18 июля, отцу Тихону желали «многая и благая лета». В этот день настоятелю Флорищевой пустыни исполнилось 38 лет.
«Век человека краток, и час его ухода неизвестен. Буквально на днях отцу Тихону пели многая и благая лета, был земной день рождения, а сегодня…», — пишет пользователь под ником Светлана Е.
«Мне посчастливилось общаться с этим прекрасным человеком. Вот уж поистине Господь забирает к себе лучших!» — пишет пользователь под ником Людмила П.
Обитель — «вторая лавра».
Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь основан в середине XVII века. «Пустынями» тогда называли глухие места, куда стремились христианские подвижники. Обитель расположена на границе современных Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей.
Становление обители в XVII веке связано с именем настоятеля монастыря святителя Илариона. При нём был построен почти весь архитектурный ансамбля Флорищевой пустыни, который сохранился до наших дней и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Иеромонах Иларион был духовником царя Фёдора Алексеевича Романова. Государь приезжал в обитель в паломнические поездки.
До 1917 года Флорищева пустынь считалась одной из самых красивых и духовных обителей в Российской империи. Её даже называли «второй лаврой» после Троице-Сергиевой.
В 1923 года монастырь закрыли. В 1930 году в его строениях разместилась воинская часть, находившаяся там до начала 1990-х годов.
В 1992 году во Флорищевой пустыни возобновилась духовная жизнь, а с сентября 2005 года решением Святейшего Синода РПЦ здесь был возрождён и действует мужской монастырь с прежним названием Свято-Успенская Флорищева пустынь.
И вот древняя пустынь осиротела.