СК Кубани завершил расследование убийства, совершенного в 2009 году

Трагедия произошла 14 ноября. Потерпевший отправился из Армавира в Новоалексеевскую и перестал выходить на связь. Его тело обнаружили спустя несколько месяцев в карьере Новокубанского района. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, несмотря на приостановку дела, следователи продолжали изучать материалы и проверять версии.
Ключевым этапом стали повторные допросы лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. В итоге были получены свидетельские показания, которые вывели следствие на 46‑летнего местного жителя.
По данным СК, причиной расправы стал конфликт в автомастерской: обвиняемый ударил потерпевшего монтировкой, после чего вместе с сообщниками скрыл следы преступления — вывез тело в карьер и сжег машину погибшего.
На данный момент обвиняемый содержится под стражей, дело направлено в суд. Также приняты меры в отношении лиц, участвовавших в сокрытии преступления.