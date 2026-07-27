СК Кубани завершил расследование убийства, совершенного в 2009 году

Трагедия произошла 14 ноября. Потерпевший отправился из Армавира в Новоалексеевскую и перестал выходить на связь. Его тело обнаружили спустя несколько месяцев в карьере Новокубанского района. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, несмотря на приостановку дела, следователи продолжали изучать материалы и проверять версии.