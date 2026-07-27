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СК Кубани завершил расследование убийства, совершенного в 2009 году

Спустя более чем 16 лет удалось поставить точку в деле об убийстве, потрясшем Краснодарский край, сообщили в пресс‑службе СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 14 ноября. Потерпевший отправился из Армавира в Новоалексеевскую и перестал выходить на связь. Его тело обнаружили спустя несколько месяцев в карьере Новокубанского района. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, несмотря на приостановку дела, следователи продолжали изучать материалы и проверять версии.

Ключевым этапом стали повторные допросы лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. В итоге были получены свидетельские показания, которые вывели следствие на 46‑летнего местного жителя.

По данным СК, причиной расправы стал конфликт в автомастерской: обвиняемый ударил потерпевшего монтировкой, после чего вместе с сообщниками скрыл следы преступления — вывез тело в карьер и сжег машину погибшего.

На данный момент обвиняемый содержится под стражей, дело направлено в суд. Также приняты меры в отношении лиц, участвовавших в сокрытии преступления.

СК