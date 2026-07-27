В Ростове оперативники УФСБ раскрыли хищение в РЖД

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил наказание по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Подсудимый получил три года условно, также его на три года лишили права работать в сфере строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.