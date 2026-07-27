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В Ростове оперативники УФСБ раскрыли хищение в РЖД

В Ростове за хищение бюджетных средств осудили экс-сотрудника филиала ОАО «РЖД».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону осудили бывшего заместителя начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству — филиала ОАО «РЖД». Экс-руководителя признали виновным в причатности к хищению бюджетных средств при реконструкции железнодорожных объектов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники установили, что злоупотребление служебным положением привело к хищению бюджетных средств в особо крупном размере. Деньги выделялись на строительно-монтажные работы в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». В частности, ущерб был нанесен при реализации первого этапа реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил наказание по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Подсудимый получил три года условно, также его на три года лишили права работать в сфере строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

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