Флорищева пустынь скорбит по молодому настоятелю

В глубоком трауре одна из старейших православных обителей — Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь в Нижегородской области: 28 июля она простится со своим трагически погибшим настоятелем. Спустя неделю после 38-го дня рождения иеромонах Тихон (Буцын) скончался после страшного ДТП. Совсем недавно ему желали долгих лет жизни, а теперь будут отпевать в главном соборе обители — Успенском. Подробности — в материале nn.aif.ru.