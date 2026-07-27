Крымчанина судили за призывы к экстремизму

В Симферопольском районе 35-летнего жителя Крыма признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В 2022 году крымчанин в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий по национальному признаку. Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ.
Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине на два года запретили администрировать сайты.
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