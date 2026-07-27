Предпринимателя из Каменска-Уральского осудили за гибель двух рабочих

Суд установил, что 30 августа 2023 года Сергей Яринский заключил договор с ООО «Уралстройэнерго» на оказание услуг спецтехники. Предприниматель знал, что принадлежащая ему техника с кранноманипуляторной установкой и монтажной корзиной неисправна: машина надлежащим образом не обслуживалась, имеет дефекты и повреждения, не соответствующие требованиям промышленной безопасности. При этом 3 октября 2023 года обвиняемый допустил к работе на опасном производственном объекте водителя-экспедитора, не имеющего необходимой квалификации и не прошедшего обучение и аттестацию.