Жителя Городца осудили за нанесение травм водителю автобуса

Приговором Алексею Колчину назначено ограничение свободы на срок 2 года с наложением соответствующих ограничений и обязанностей. С подсудимого взыскана компенсация морального вреда пострадавшему в размере 100 тысяч рублей. Колчин освобождён из‑под стражи в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.