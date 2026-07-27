Жителя Городца осудили за нанесение травм водителю автобуса

Городецкий городской суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого Алексея Колчина, обвинявшегося изначально в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Суд установил, что 10 января 2026 года вечером на автобусной остановке Колчин подошёл к водителю и, получив отказ открыть дверь, схватил его за куртку и резко дернул; водитель упал и получил тяжкие телесные повреждения.
Изучив доказательства, суд переквалифицировал деяние с квалификации по умышленному причинению тяжкого вреда на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При назначении наказания учтены как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства.
Приговором Алексею Колчину назначено ограничение свободы на срок 2 года с наложением соответствующих ограничений и обязанностей. С подсудимого взыскана компенсация морального вреда пострадавшему в размере 100 тысяч рублей. Колчин освобождён из‑под стражи в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Нижнем Новгороде показал неприличный жест пассажиру.