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Жители Быково отстояли дома от страшного пожара

Жители рабочего поселка Быково Волгоградской области пережили накануне.

Жители рабочего поселка Быково Волгоградской области пережили накануне, в черное огненное воскресенье, страшные минуты, когда бушующий пожар вплотную подступил к их домам. Только благодаря тому, что на борьбу с огнем встали все жители, им удалось выиграть битву с безжалостной стихией.

Как рассказали жители микрорайона «Молодежка», около десяти часов утра они почувствовали запах дыма.

— Загорелось сначала около трассы — рядом с кафе на повороте у въезда в Быково. Те, кто увидел возгорание, сначала думали, что собственники кафе, автомастерской и весовой начнут тушить пламя. Но из-за сильного ветра огонь стал распространяться дальше, прямо в сторону жилых домов. Было очень страшно. Огонь был высотой с человеческий рост. Он уже «сожрал» часть территории вдоль федеральной трассы и перекидывался через дорогу к нам. И успел добраться до водонапорной башни. А за ней стоят две заправки. Страшно было представить, что могло бы случиться, — вспоминают люди.

Огонь наступал стремительно. Это было жуткое зрелище, признаются быковчане: горел даже асфальт, через который перепрыгивало пламя.

Пока кто-то вызывал пожарных, жители сами начали действовать.

— Позвонили в администрацию, потом сами люди вышли на руководство нашего ДРСУ. Оттуда незамедлительно прислали тяжелую технику — грейдер и трактор. Водители совершили настоящий подвиг — загоняли технику прямо в огонь. Мы в ужасе им кричали, пытались остановить, думали, что они сгорят, — рассказывают собеседники.

К тому времени к тушению подключились приехавшие две пожарные машины. Однако им пришлось делать перерыв на дозаправку водой и топливом. Потом выяснилось, что в районе в тот день было зафиксировано несколько пожаров и огнеборцы едва успевали на вызовы.

Но огонь не собирался ждать, когда пожарные вернутся на место, и продолжал наступать на дома. Тогда в схватку со стихией вступили люди.

— Они вытащили все, что у них было — шланги, ведра, даже лейки. Сначала впереди шли взрослые, за ними — дети. Но основное дело сделали водовозки нашей коммунальной службы. Их водители тоже, рискуя жизнью, заливали горящую землю. Там стоял такой жар, что, казалось, треснет кожа, — продолжают собеседники.

В какой-то момент отчаянной борьбы один из огненных шаров все-таки залетел на крышу одной хозпостройки.

— Еще бы немного, и пламя пошло бы по другим строениям. Но, к счастью, мужчины быстро сообразили. Залезли на крышу, стали ломом сдирать шифер и кидать его на землю, где горящие куски уже тушили другие, — рассказывают жители.

Большую помощь в тушении оказал и владелец частной автомойки. Он создавал водяную защиту тем, кто теснее всего соприкасался с огнем.

Только благодаря объединению усилий и жителей, и пожарных, и тех, кто оказал помощь техникой, дома частного сектора удалось спасти. Жители выражают благодарность Дмитрию Рагозе (ООО «АмарантАгро»), Денису Рагозе (ДРСУ), а также водителям водовозок Василию Багатыреву, Валерию Тремасову и Владимиру Константинову.

Между тем, считают люди, такой серьезной угрозы домам могло не возникнуть, если бы власти рабочего поселка вовремя провели противопожарные мероприятия.

— Никакой опашки от наших домов до трассы не было. Мы не понимаем, почему не была сделана эта работа. Особый противопожарный режим у нас объявили несколько месяцев назад. Не ужели надо дождаться, когда в буквальном смысле слова жареный петух не клюнет?- возмущаются жители.

Напомним, как сообщало V102.RU, накануне, 26 июля в Волгоградской области из-за жары и сильного ветра произошли 24 пожара, уничтожившие дома, хозпостройки, гаражи, автомобили и другие строения в селах региона. Пожарные выезжали на вызовы 161 раз.

Видео читателей V102.RU.