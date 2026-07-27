Жители Быково отстояли дома от страшного пожара

— Загорелось сначала около трассы — рядом с кафе на повороте у въезда в Быково. Те, кто увидел возгорание, сначала думали, что собственники кафе, автомастерской и весовой начнут тушить пламя. Но из-за сильного ветра огонь стал распространяться дальше, прямо в сторону жилых домов. Было очень страшно. Огонь был высотой с человеческий рост. Он уже «сожрал» часть территории вдоль федеральной трассы и перекидывался через дорогу к нам. И успел добраться до водонапорной башни. А за ней стоят две заправки. Страшно было представить, что могло бы случиться, — вспоминают люди.