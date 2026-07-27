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Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 27 июля, три человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.

Источник: Полиция Севастополя

Авария произошла в понедельник в 10:00 на проспекте Генерала Острякова.

«67-летний водитель специализированного автобуса Ford, предназначенного для перевозки организованных групп детей, на нерегулируемом перекрестке, двигаясь со второстепенной дороги, не уступил и совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford Tranzit под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по главной дороге», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали три пассажирки автобуса 7 лет, 17 лет и 41 года. Их доставили в медицинские учреждения.

Видимые признаки опьянения у попавших в ДТП водителей отсутствуют. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует ход проверки.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Авария произошла накануне в 22:10.

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