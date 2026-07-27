Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе

«67-летний водитель специализированного автобуса Ford, предназначенного для перевозки организованных групп детей, на нерегулируемом перекрестке, двигаясь со второстепенной дороги, не уступил и совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford Tranzit под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по главной дороге», — говорится в сообщении.