Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и фургоном в Севастополе

Авария произошла в понедельник в 10:00 на проспекте Генерала Острякова.
«67-летний водитель специализированного автобуса Ford, предназначенного для перевозки организованных групп детей, на нерегулируемом перекрестке, двигаясь со второстепенной дороги, не уступил и совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford Tranzit под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по главной дороге», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадали три пассажирки автобуса 7 лет, 17 лет и 41 года. Их доставили в медицинские учреждения.
Видимые признаки опьянения у попавших в ДТП водителей отсутствуют. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует ход проверки.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей от 5 до 13 лет погибли в ДТП в Сочи, еще трое детей госпитализированы. Авария произошла накануне в 22:10.