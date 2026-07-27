Жительница Воронежской области продала мошенникам свои банковские карты

18-летнюю жительницу Семилук Воронежской области уличили в причастности к мошеннической схеме. По версии следствия, в ноябре и декабре прошлого года девушка передала неизвестным лицам оформленные на ее имя банковские карты. За это ей заплатили 12 тысяч рублей.