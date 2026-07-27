Посол Ирана раскрыл детали атаки ВСУ на судно в Каспийском море

Дипломат назвал произошедшее преступлением и подчеркнул: судно находилось в гражданском статусе.
«Как только мы узнали, что судно было атаковано, наше консульство в Астрахани активно включилось в работу», — цитирует Джалали ТАСС.
По его словам, российская сторона оказала содействие в оперативной эвакуации членов экипажа из зоны атаки. В результате инцидента один гражданин Ирана погиб, еще несколько человек получили ранения.
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