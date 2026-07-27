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Посол Ирана раскрыл детали атаки ВСУ на судно в Каспийском море

Иранское торговое судно, которое подверглось атаке в Каспийском море, не имело на борту военных грузов. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дипломат назвал произошедшее преступлением и подчеркнул: судно находилось в гражданском статусе.

«Как только мы узнали, что судно было атаковано, наше консульство в Астрахани активно включилось в работу», — цитирует Джалали ТАСС.

По его словам, российская сторона оказала содействие в оперативной эвакуации членов экипажа из зоны атаки. В результате инцидента один гражданин Ирана погиб, еще несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел утром 25 июля. Министерство иностранных дел Ирана сообщило о гибели одного и ранении другого члена экипажа. Тегеран вызвал временного представителя Украины и вручил ему официальную ноту протеста. Иранское правительство заявило, что оставляет за собой право на ответные меры.

Позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи обратился к Евросоюзу и ООН с призывом отреагировать на произошедшее. Он также подчеркнул, что нападение не останется без последствий.

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