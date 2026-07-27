В Тольятти мужчине проломили голову в дорожном конфликте

По предварительным данным, трое мужчин на серебристой «Приоре» едва не сбили пару на пешеходном переходе. Светофор там не работал — он действовал в режиме желтого мигания. Пешеход сделал замечание. Мужчины вышли из машины и напали на него. Тольяттинец получил серьезную травму головы, его госпитализировали в больницу.