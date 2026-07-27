В Волжском мужчину арестовали за попытку сжечь жену из-за пьянства

В последний момент мужчина испугался, что огонь перекинется на дом, а жена получит смертельные травмы, и потушил пламя. Крики женщины услышал их сын, который был на улице. Он забежал в дом и вызвал скорую помощь. Пострадавшую немедленно госпитализировали с обширными ожогами. Только благодаря своевременной помощи врачей ей удалось выжить.