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Пассажирский поезд насмерть сбил 86-летнего жителя Адыгеи под Горячим Ключом

Полиция выясняет обстоятельства гибели пенсионера под колесами поезда Адлер — Москва.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства гибели пожилого мужчины на железной дороге под Горячим Ключом. Трагедия произошла ранним утром 27 июля на перегоне «Псекупс — Саратовская».

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть линейного отдела полиции на станции «Горячий Ключ» около пяти часов утра. По предварительным данным, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер — Москва, совершил наезд на пешехода, который находился в непосредственной близости от железнодорожного полотна в месте, не оборудованном специальным переходом.

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными, он скончался на месте до приезда медиков.

«Установлено, что в результате происшествия скончался 86-летний житель хутора Псекупс Республики Адыгея», — сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

В настоящее время проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.