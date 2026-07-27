Пассажирский поезд насмерть сбил 86-летнего жителя Адыгеи под Горячим Ключом

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть линейного отдела полиции на станции «Горячий Ключ» около пяти часов утра. По предварительным данным, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер — Москва, совершил наезд на пешехода, который находился в непосредственной близости от железнодорожного полотна в месте, не оборудованном специальным переходом.