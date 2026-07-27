Пассажирский поезд насмерть сбил 86-летнего жителя Адыгеи под Горячим Ключом

В Краснодарском крае сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства гибели пожилого мужчины на железной дороге под Горячим Ключом. Трагедия произошла ранним утром 27 июля на перегоне «Псекупс — Саратовская».
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть линейного отдела полиции на станции «Горячий Ключ» около пяти часов утра. По предварительным данным, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер — Москва, совершил наезд на пешехода, который находился в непосредственной близости от железнодорожного полотна в месте, не оборудованном специальным переходом.
На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными, он скончался на месте до приезда медиков.
«Установлено, что в результате происшествия скончался 86-летний житель хутора Псекупс Республики Адыгея», — сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.
В настоящее время проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.