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Уголовное дело возбудили в СК после ночной атаки БПЛА в Ростове

Следователи установят причастных к атаке БПЛА на Ростов в ночь на 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Ростовской и Белгородской областей, а также ДНР. Следователи установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, — прокомментировали в СК.

Напомним, в ночь на 27 июля после воздушной атаки в Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Позже обнаружили еще троих погибших: двух взрослых и одного ребенка. Кроме того, после падения частей БПЛА на жилые дома пострадали восемь человек: двое получили медицинскую помощь месте, шесть человек госпитализировали.

Жители многоквартирных домов были эвакуированы. 56 человек разместили в пункте временного размещения.

Пострадало социальное учреждение — центр для людей без определенного места жительства, три многоквартирных дома, 17 частных домов, пять машин, кафе и складские помещения. Разрушения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.

Добавим, всего прошедшей ночью в Ростовской области ликвидировали около 50 БПЛА. Атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский районы.

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