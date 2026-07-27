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В Перми мужчина получил два года колонии за найденный в лесу наркотик

При встрече с полицейскими он попытался съесть свёрток, но не смог.

Мужчина, который нашёл в лесу закладку с наркотиком, получил 2 года колонии, сообщили в Пермсаком краевом суде.

В феврале 2026 года осуждённый с приятелем отправились в лес на поиски закладки. Пока друг мужчины искал тайник, пермяк обнаружил на дороге свёрток и присвоил его себе.

Когда друзья вышли на дорогу, на них наткнулись полицейские. Мужчина испугался, достал свёрток и попытался его раскусить, но не смог. По требованию полицейских он передал находку. Экспертиза показала: внутри — 1,007 грамма наркотиков синтетического происхождения.

Суд учёл, что подсудимый полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием, ранее не судим, работает, помогает родителям-пенсионерам и дочери, занимается благотворительностью, а также имеет хронические заболевания. Совокупность смягчающих обстоятельств суд признал исключительной и назначил наказание ниже низшего предела — два года колонии общего режима.

Защита обжаловала приговор, просила заменить реальный срок на условный, но краевой суд счёл наказание справедливым и соразмерным тяжести преступления. Приговор оставлен без изменений.