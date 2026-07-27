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В Самаре снова отправили в СИЗО главу ПСС региона Олега Моцаря

В отношении Олега Моцаря в Самаре завели третье уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Главу ПСС Самарской области Олега Моцаря снова отправили в СИЗО. Напомним, что его арестовали 30 июня в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Позже Моцарю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. Но теперь меру пресечения снова ужесточили, и мужчина будет находиться под арестом. Эту информацию «КП-Самара» подтвердил источник в правоохранительных органах.

В отношении Олега Моцаря заведено уже третье уголовное дело. Предположительно, речь может идти об ущербе на миллион рублей, но детали дел пока не разглашаются.

На сайте ПСС Самарской области Олег Моцарь по-прежнему указан как руководитель ведомства. Он возглавляет его с самого момента основания.