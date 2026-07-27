Бастрыкин займется жалобами жителей Уфы на качество воды

В интернете жители многоквартирного дома на улице Габдуллы Амантая пожаловались на ненадлежащее водоснабжение. Длительное время подача жизненно важного коммунального ресурса в жилые помещения граждан осуществляется с регулярными перебоями и отключениями. При этом поступающая вода непригодна для питья и бытовых нужд из-за неприятного запаха. В связи с этим граждане, в том числе маломобильные и семьи с детьми, испытывают значительные трудности. Обращения в обслуживающую организацию результатов не принесли.