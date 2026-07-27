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В Южноуральске за несколько часов нашли дедушку с расстройством памяти: мужчина был сильно истощен

Пенсионер находился в состоянии истощения и уже не мог самостоятельно передвигаться.

Источник: dostup1.ru

В Южноуральске сотрудники полиции оперативно нашли пропавшего пенсионера, страдающего расстройством памяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло сегодня утром.

В полицию обратилась женщина, заявив о пропаже 71-летнего супруга. Она пояснила, что муж, страдающий расстройством памяти, накануне днем вышел из дома и не вернулся.

«Учитывая состояние здоровья пожилого человека и время отсутствия, на поиски были ориентированы сотрудники уголовного розыска, все наружные службы, полицейский кинолог со служебной собакой», — рассказали в ГУ МВД региона.

В 15:30 в ходе прочесывания лесополосы стражи порядка обнаружили мужчину в глубоком овраге.

В настоящее время пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Угрозы его жизни и здоровью нет.